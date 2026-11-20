АТ “Укрзалізниця” виставило на продаж майновий комплекс до складу об'єкта входять 26 інвентарних одиниць нерухомості та сім одиниць рухомого майна.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення на Національній електронній біржі.

Інформацію про аукціон 19 листопада оприлюднили на платформі Національної електронної біржі.

Що входить до майнового комплексу

Серед об'єктів, виставлених на продаж, — адміністративна будівля, профілакторій площею майже 965 кв. м та ангар площею 498,6 кв. м.

Також майбутньому власнику пропонують гаражі, склади, котельню, насосну та інші господарські споруди.

Крім нерухомості, лот охоплює естакаду для миття автомобілів, бензоколонки, резервуари для зберігання пального, огорожі, під'їзну дорогу та інженерні мережі.

Яка ціна продажу та коли відбудеться аукціон

Стартова вартість усього майнового комплексу становить 11 млн 842 тис. грн без ПДВ.

Для участі в торгах претенденти мають сплатити гарантійний внесок у розмірі 1 млн 184 тис. грн, а також реєстраційний внесок — 1,7 тис. грн.

Аукціон запланований на 4 грудня 2026 року. Для його проведення необхідно щонайменше дві заявки від учасників.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” розпочала продаж непрофільної та надлишкової нерухомості через систему Prozorro.Продажі. Перші об’єкти вже з’явилися на аукціонах. Загалом компанія планує реалізувати адміністративні будівлі, склади, виробничі приміщення, торговельні об’єкти та спортивно-оздоровчі комплекси в кількох регіонах України.