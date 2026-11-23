“Укрзалізниця” освоїла повний цикл капітального ремонту дизель-поїздів польського виробництва PESA виключно на власних виробничих потужностях — без залучення заводу-виробника. Оновлений склад найближчим часом вийде на маршрут Солотвино — Ужгород.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба перевізника.

У компанії підкреслили, що весь комплекс робіт залізничники виконали в умовах постійних російських ракетних та дронових атак, довівши спроможність України самостійно обслуговувати та відновлювати складний імпортний рухомий склад.

Що оновили

До модернізації рейкового автобуса PESA, збудованого у 2006 році, залучили сім українських підприємств. Вітчизняні виробники забезпечили:

ремонт силової установки, систем кондиціонування, пожежної сигналізації та дверних механізмів;

виготовлення та встановлення нових крісел для пасажирського салону й кабін машиністів;

виробництво салонних вікон, лобового скла, а також систем відеотрансляції, відеоспостереження й оповіщення.

Після модернізації поїзд отримав 95 місць для сидіння другого класу, систему клімат-контролю, бездротові зарядки для гаджетів, а також покращену плавність і тихіший хід.

Контекст модернізації парку PESA

Загалом у парку "Укрзалізниці" експлуатуються 15 дизель-поїздів польської компанії PESA Bydgoszcz. Перший такий склад компанія оновила у 2024 році, проте тоді частину робіт доводилося виконувати на заводі-виробнику в Польщі, де українські фахівці паралельно проходили навчання.

Нинішній поїзд став першим, який пройшов 100% циклу капремонту безпосередньо на одному із заводів "Укрзалізниці" без залучення польського виробника. Надалі перевізник планує поступово модернізувати весь наявний парк дизель-поїздів PESA власними силами та в кооперації з українським бізнесом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців залучити до 60 локомотивів. Компанія розглядає закупівлю вживаної техніки, ремонт власного парку та допомогу міжнародних партнерів.