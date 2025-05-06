"Укрзалізниця" встановить газопоршневі електростанції по всій країні за 180 млн євро: оголошено тендер

АТ "Укрзалізниця" у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку оголосила міжнародний тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що завдяки реалізації цього проєкту залізничники зможуть навіть в умовах блекаутів забезпечити стабільні перевезення пасажирів та вантажів і мінімізувати використання резервної теплотяги.

Також завдяки електрогенерації "Укрзалізниці" будуть забезпечуватися об’єкти соціальної сфери й об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Повідомляється, що закупівля буде проведена на «Порталі електронних закупівель ЄБРР (ECEPP)». Учасники можуть надсилати свої пропозиції до 16 червня 2025 року.

"Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній України за протяжністю електромережі та обсягами перетоку. УЗ є єдиним оператором на українському енергоринку, через мережу якого можливо здійснювати транзит електроенергії у разі пошкодження мереж НЕК "Укренерго".

Реалізації цього важливого проєкту передувало підписання гарантійної угоди між ЄБРР та Україною, в рамках якої на закупівлю й будівництво газової генерації електроенергії "Укрзалізниця" під державні гарантії отримає 180 млн євро.

Окрім кредиту ЄБРР, проєкт буде співфінансований інвестиційними грантами. Зокрема, уряд Великої Британії виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів євро), а міжнародні донори нададуть до 56 мільйонів євро.

"Укрзалізниця" побудує розподілену генерацію електроенергії

АТ “Укрзалізниця” найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу - ТОВ "УЗ Енерго".

Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

"Укрзалізниця", як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.