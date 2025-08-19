Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
"Укрзалізниця" запровадила "є-Замовлення" на перевезення порожніх вагонів: що це означає

укрзалізниця
"Укрзалізниця" запустила новий сервіс. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового функціоналу "є-Портал УЗ-Карго" - "є-Замовлення" на перевезення порожніх вагонів. Сервіс дозволяє подавати заявки онлайн, відслідковувати їх статус у режимі реального часу та працювати без зайвих паперових процесів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника директора департаменту комерційної роботи компании Валерія Ткачова.

"На початковому етапі логічні контролі працюватимуть у режимі попередження, щоб усі замовники змогли поступово пристосуватися до нового інтерфейсу. Перевірка обов’язкової наявності узгодженого є-Замовлення під час оформлення перевізного документа буде здійснюватись орієнтовно з 1 вересня 2025 року", — пояснив він.

Детальніше про його ведення можна дізнатися у розділі "інструкції користувача", розміщеному у реєстрі "є-Замовлень" та у відповідному блоці головної сторінки "особистого кабінету".

Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше показника минулого року. З такою динамікою впродовж року річний показник буде приблизно 50-52% до обсягу вантажів в період до повномасштабного вторгнення (2021 рік). 

Автор:
Тетяна Ковальчук