"Укрзалізниця" запускає капітально відремонтований дизель-поїзд ДЕЛ-02

"Укрзалізниця" повернула до експлуатації капітально відремонтований дизель-поїзд ДЕЛ-02 після масштабних модернізаційних робіт. Поїзд, виготовлений у Луганську в травні 2012 року, раніше проходив планові ремонти у 2016 та 2017 роках, а з вересня 2024 року перебував на капітальному ремонті.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Вперше ремонтні роботи такого обсягу з додатковими модернізаціями були виконані фахівцями моторвагонного депо Христинівка на Черкащині. Капітальний ремонт охопив привідні силові модулі, системи перетворення частоти, вхідні східці, моторні колісні пари з тяговими двигунами, системи контролю, системи оперативного виведення інформації та пожежної сигналізації, а також систему аерозольного пожежогасіння.

У рамках модернізації було оновлено освітлення в салонах, встановлено світлосигнальне обладнання та облаштовано місця для перевезення велосипедів.

Трьохвагонний поїзд розрахований на перевезення 320 пасажирів і обслуговуватиме мешканців Черкащини, Вінниччини та Кіровоградщини. З 17 квітня поїзд курсуватиме за такими маршрутами:

№6503 Христинівка — Гайворон: у вівторок та суботу (а також 16 квітня) — відправлення о 21:50, прибуття о 23:30;

№6631/6632 Гайворон — Вінниця — Гайворон: у понеділок, середу, четвер, п'ятницю та неділю — відправлення о 01:27 та 18:00, прибуття о 06:00 та 22:56 відповідно;

№6508 Гайворон — Христинівка: у понеділок та п'ятницю — відправлення о 23:06, прибуття о 00:47.

Для покращення умов роботи локомотивних бригад встановлені крісла з покращеною ергономікою, умивальники в службових приміщеннях та холодильники.

Також “Укрзалізниця” провела конкурентний тендер на закупівлю рейок, що дозволить відремонтувати та побудувати 280 км колій.