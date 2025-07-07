"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу

З 11 липня 2025 року Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825, який курсуватиме за маршрутом Львів — Тернопіль — Хмельницький. Поїзд ходитиме щодня, крім вівторка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізниця".

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності та оснащений сучасними можливостями для зручності пасажирів. Серед основних оновлень:

Пандуси та інклюзивні вбиральні, що дозволяють комфортно подорожувати людям з обмеженими можливостями;

Місця для пасажирів на кріслах колісних та кріплення для велосипедів;

Автомати з напоями та снеками для ще більшої зручності;

Сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;

Індивідуальні столики для кожного пасажира та кріплення для мобільних пристроїв, що дозволяють зручно дивитися фільми чи серіали під час подорожі;

Оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня для комфортнішої атмосфери в салоні;

Індикація зайнятості вбиралень і вагонне табло з маршрутом, що допомагає орієнтуватися під час подорожі;

Багажні полиці з великою місткістю для зручного перевезення валіз.

Цей поїзд є п’ятим капітально відремонтованим з початку 2025 року, а загалом 42-м оновленим поїздом з початку повномасштабної війни. Всі ремонтні роботи виконані силами Укрзалізниці.

Приміський рухомий склад продовжує модернізуватися, адже лише з початку року Укрзалізницею скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть з яких — пільговики. Залізниця залишається популярним вибором для українців завдяки стабільності, безпеці, чітким графікам та можливості подорожувати навіть під час повітряних тривог.

"Укрзалізниця" і надалі планує оновлення поїздів, зокрема для забезпечення високої якості перевезень та комфортних умов для пасажирів. Для цього необхідна активна підтримка держави, адже лише спільними зусиллями можна забезпечити доступні, зручні та безпечні перевезення для українців.

Нагадаємо, в кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.