"Укрзалізниця" запустила новий нічний поїзд до Кам'янця-Подільського

З 15 грудня починає курсувати новий нічний поїзд №139/140 сполученням Київ – Кам’янець-Подільський.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Який графік руху нового поїзду

Зазначається, що поїзд щоденно вирушає з Києва о 23:21 і вже о 08:20 прибуває до історичного Кам’янця-Подільського.

У зворотному напрямку, з Кам’янця-Подільського, поїзд відправляється о 20:13 і повертається до столиці о 05:27.

В УЗ повідомляють, що також доступні квитки на групу безпересадкових вагонів Ужгород – Кам’янець-Подільський, які продовжать з'єднувати Закарпаття, Львів з південними регіонами Хмельниччини.

"Розклад продуманий до дрібниць, щоб ви могли легко пересідати у Києві на швидкісні поїзди "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова", - наголошують в компанії.

Квитки вже у продажу у мобільному застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.

Також "Укрзалізниця" анонсувала новий потяг за маршрутом Харків – Ворохта – Харків на зимові свята.

Зауважимо, що "Укрзалізниця" з 15 грудня до 13 січня через технічні причини коригує розклад руху деяких поїздів. Зокрема, у цей період не курсуватимуть поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.