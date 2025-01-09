"Укрзалізниця" здійснить купонні виплати за єврооблігаціями, щоб зберегти довіру інвесторів

"Укрзалізниця" оголосила про рішення виплатити купонні платежі за єврооблігаціями, термін яких припадає на січень 2025 року, щоб зберегти конструктивні відносини із держателями облігацій і забезпечення додаткового часу для розробки довгострокового рішення.

Про це йдеться на сайті УЗ.

Там нагадують, що у грудні 2024 року компанія ініціювала процедуру отримання згоди на відстрочку купонних платежів до січня 2026 року.

Це було зумовлено значним скороченням вантажоперевезень у другій половині 2024 року, зростанням витрат через інфляцію та невизначеністю щодо підвищення тарифів на перевезення.

Попри ініціативу про відстрочку платежів, "Укрзалізниця" провела додаткові переговори зі стейкхолдерами. Завдяки цим обговоренням компанія покращила прогнози щодо можливості підвищення тарифів, хоча офіційної згоди ще не досягнуто.

Нагадаємо, ще у 2022 році "Укрзалізниця" звернулася до держателів своїх єврооблігацій із погашенням у 2024 році на $594,9 млн під 8,25% та єврооблігацій-2026 на $300 млн під 7,875% із пропозицією відстрочити всі виплати за ними на два роки.

Компанія підкреслила, що очікує на отримання чистих збитків від транспортної діяльності у 2022 та 2023 роках, які переважно розраховує компенсувати за рахунок субсидій із держбюджету, використовуючи їх для покриття операційних та капітальних витрат.