"Укрзалізниця" через складну безпекову ситуацію на Дніпропетровщині коригує маршрути та графіки руху поїздів до Дніпра. Частина рейсів курсуватиме безпосередньо до міста, інші передбачатимуть пересадки на приміські поїзди або автобуси. Основні сервіси залізничного вокзалу Дніпра перенесли в укриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби "Укрзалізниці".

План курсування поїздів та пересадок формуватимуть щовечора на наступну добу з урахуванням безпекової ситуації.

Частина поїздів прямуватиме до Дніпра, решта – до Олександрії, Знам'янки та Кам'янського. Звідти пасажири зможуть продовжити подорож приміськими поїздами або автобусами.

Про зміни маршрутів та організацію пересадок пасажирів інформуватимуть через оперативні сповіщення, а також оголошення провідників і працівників вокзалів.

Як працює залізничний вокзал Дніпра під час повітряних тривог

Для забезпечення роботи вокзалу під час повітряних тривог "Укрзалізниця" перенесла в укриття каси, місця для очікування поїздів, інформаційні табло та пристрої для заряджання гаджетів.

Пасажирам рекомендують стежити за оперативними повідомленнями перевізника та оголошеннями працівників вокзалів, оскільки план руху поїздів оновлюватимуть щодня.

Нагадаємо, після російської атаки на залізничний вокзал Дніпра 29 жовтня "Укрзалізниця" оголосила про перегляд протоколів безпеки для посилення захисту пасажирів та працівників залізниці.