Організація ООН з промислового розвитку відкриє офіс в Україні

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) планує відкрити офіс в Україні для координації проєктів з відновлення економіки та промисловості.

Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Мар’яни Беци зі старшим координатором ЮНІДО з питань України Штефаном Сікарсом, яка відбулася 11 лютого.

Беца відзначила активну діяльність ЮНІДО в Україні та наголосила, що новий офіс допоможе ефективніше реалізовувати ініціативи, спрямовані на відбудову країни.

"Вітаємо плани ЮНІДО щодо створення офісу в Україні, який забезпечуватиме ефективне управління проєктами, враховуючи критичну важливість швидкого повоєнного відновлення економіки України", - сказала вона.

За її словами, ЮНІДО має унікальний досвід у сфері циркулярної економіки, декарбонізації, сталої енергетики та розвитку промислової інфраструктури, що є критично важливим для швидкого відновлення української економіки.

Сторони також обговорили поточні та майбутні проєкти ЮНІДО в Україні, зокрема у сфері технологічного трансферу та зеленого відновлення промисловості.

Додамо, влітку 2024 року Міністерство економіки України разом з UNIDO оголосили про старт проєкту з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.