United Tech за інформаційної підтримки Українського ветеранського фонду інвестувала 2 млн гривень у реалізацію чотиримісячної безплатної онлайн-програми навчання ветеранів продакт-менеджменту. 10 колишніх військових пройшли навчання та отримали супровід менторів і рекрутерів для подальшого пошуку роботи.

Програма Veteran Product Lab розрахована на ветеранів і ветеранок з управлінським, аналітичним або лідерським досвідом, зокрема тих, хто раніше не працював в IT. Надійшло 145 заявок. Спочатку планували набрати 5-8 учасників, але сильних кандидатів виявилося більше. Відбір мав кілька етапів: аналіз резюме, співбесіда з рекрутером і тестове завдання, яке перевіряла команда спеціалістів.

Програма складалася з 12 лекцій і практичних домашніх завдань на продуктах компанії: з аналітикою та метриками. Кожне завдання ментори детально розбирали. Над програмою pro bono працювали 15 фахівців United Tech: сім менторів, чотири дизайнери, кураторка, Head of Talent Acquisition і двоє рекрутерів. Перед стартом команда пройшла практичні зустрічі з експертами ринку про комунікацію з ветеранами.

"Product Manager – це не суто технічна роль. Тут важливіші системне мислення, робота з невизначеністю та відповідальність за результат. Ветерани мають сильну базу для цієї ролі. Ми не хотіли робити ще одні курси, тому програма мала стати досвідом, який можна показати роботодавцю", – каже кураторка програми Лана Краєва, Brand & Comms Lead в United Tech.

Після завершення курсу найсильніші випускники пройшли фінальні співбесіди з командою рекрутингу. Тим, хто шукає роботу, компанія допомагає у працевлаштуванні.

"Управлінський досвід, стресостійкість та відповідальність за результат – це базові компетенції багатьох ветеранів і ветеранок, які є надзвичайно цінними для сучасного бізнесу. Завдання Українського ветеранського фонду Мінветеранів – створити місток між цим досвідом і новими цивільними професіями. З нашого досвіду програми, які не обмежуються лише теорією і видачею сертифікату, а дають практичні навички і допомагають випускникам освітніх курсів з працевлаштуванням, є найбільш затребуваними серед ветеранської спільноти. Саме така залученість бізнесу робить навчання ефективним", – зауважила виконуюча обовʼязки Виконавчого директора Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів Зівер Ісрафілзаде.

United Tech – глобальна продуктова IT-компанія, що створює мобільні та веб-застосунки наступного покоління у стрімінговій та сошиал нетворкінг нішах. Компанія обʼєднує понад 400 фахівців та розробляє застосунки для користувачів у 70 країнах світу. Більше інформації на сайті.