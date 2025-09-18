Управитель Будинку профспілок у центрі Києва заборгував державі: що кажуть в АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відреагувало на ситуацію із заборгованістю консорціумом "Управляюча компанія КАМпарітет" за користування Будинком профспілок у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Позиція АРМА

Зазначається, що відомство провело планову перевірку діяльності УК "Кампарітет" як управителя арештованого активу.

За результатами перевірки було зафіксовано порушення окремих умов договору управління активом. Управителю надано строк для усунення виявлених недоліків та подання пояснень.

До кінця вересня АРМА очікує отримати від управителя офіційні пояснення та підтвердження вжитих заходів для приведення діяльності у відповідність до умов договору.

На підставі результатів перевірки та отриманих пояснень АРМА ухвалить рішення щодо подальшого управління активом, у тому числі розгляне можливість застосування передбачених законом заходів реагування.

АРМА наголошує, що управління арештованими активами здійснюється виключно в інтересах держави та суспільства, а всі управителі зобов’язані неухильно дотримуватися умов договорів та вимог законодавства.

Про управителя

Будинок профспілок у місті Києві був переданий в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження. Для належного управління майном, за результатами відкритого конкурсу, АРМА обрало управителя — консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет". Відповідно до договору управління, управитель зобов’язаний:

здійснювати належну експлуатацію та утримання об’єкта;

виконувати фінансові зобов’язання перед державою;

забезпечувати збереження та ефективне використання активу.

За данимиYouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Директоркою компанії є Ліана Пінькевич. Засновниками виступають три компанії: "Управляюча компанія Євро-Сервіс", "Паркінг Комфорт" та "Беррі Хаб Плюс".

Співвласниками "Управляючої компанії КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

Скандал щодо "КАМпарітет" та колишньої віцепрем’єрки Стефанішиної

Нещодавнє розслідування журналістів виявило корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Журналісти стверджують, що компанія "КАМпарітет пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Після скандалу звільнилася керівниця АРМА Олена Дума, а Стефанішина пішла з уряду і стала послом України в США.