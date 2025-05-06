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Управління палацом "Жовтневий": учасник аукціону поскаржився на дискримінаційні вимоги

Палац Жовтневий
Палац "Жовтневий". Фото: go2.kiev.ua

Антимонопольний комітет України підтримав позицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо порядку визначення кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів з обрання управителів арештованих активів. 

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що АМКУ відмовив у задоволенні скарги ТОВ "Вірус м’юзік" щодо нібито дискримінаційних вимог у тендері на управління для Міжнародного центру культури та мистецтв ("Жовтневий палац")  у Києві.

АМКУ визнав, що встановлені умови конкурсу не є дискримінаційними, не порушують законодавство про публічні закупівлі та є обґрунтованими з огляду на цінність і складність активу.

У березні 2025 року АРМА оголосило конкурс на визначення управителя, встановивши низку вимог, зокрема забезпечення щомісячного очікуваного  доходу від управління у розмірі не менше 2 млн грн. Усі доходи надходитимуть до державного бюджету України.

Зауважимо, Міжнародний центр культури та мистецтв "Жовтневий палац"  — пам'ятка архітектури, спроєктована і побудована у 1842 році відомим архітектором Вікентієм Беретті. Одна з найбільших у Києві театральних зал: вміщує понад дві тисячі глядачів.

Знакова історико-культурна будівля в центрі столиці розташована на схилах над Майданом Незалежності. Загальна площа — понад 17 500 м². Об’єкт довгий час слугував культурним осередком міста, а нині перебуває в управлінні АРМА.

Нагадаємо, нещодавно АРМА обрало управителя для ще одного знакового об’єкта столиці  - Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності, 2.

За результатами тендеру на платформі Prozorro серед чотирьох учасників конкурсу перемогу виборов консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет". 

Автор:
Світлана Манько