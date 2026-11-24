Уряд ухвалив рішення, щоб зменшити перебої з водопостачанням і каналізацією у великих містах після російських ударів. Місцева влада має підготувати графіки навантаження на мережі та схеми підвезення води.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, уряд реагує на зміну тактики російського терору: окупанти б'ють по системах життєзабезпечення міст. Корецький розповів, що Кабмін ухвалив кілька рішень, частину яких не розкривають з міркувань безпеки.

Що ухвалив уряд

Прем'єр-міністр зауважив, що мета - там, де це можливо, мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, передусім на критично важливих соціальних об'єктах.

Місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізацію в пікові години. Лікарні та інші критичні об'єкти мають працювати безперервно.

У разі серйозних руйнувань людей мають оперативно інформувати, а для тимчасових обмежень потрібно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води.

Корецький додав, що також уряд доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем і забезпечити їх додатковим обладнанням та спецтехнікою.

Усі області та Київ мають прозвітувати про підготовку, координувати роботу буде Мінінфраструктури.

Нагадаємо, під час масованої атаки 20 листопада росіяни пошкодили об'єкти "Київводоканалу". За попередніми даними, загинули троє працівників підприємства, ще близько 15 людей отримали поранення. Після цього близько трьох діб у деяких районах столиці було відсутнє водопостачання.