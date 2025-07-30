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Кабмін дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами у собівартість продукції: деталі

оператор дрону, дрон, військовий ЗСУ, поле
Кабмін ухвалив рішення для підтримки виробників дронів і РЕБ. / Сухопутні війська ЗСУ

30 липня Кабмін, за поданням Міноборони, ухвалив важливе рішення для підтримки оборонної промисловості: відтепер виробники дронів та систем РЕБ зможуть включати відсотки за кредитами до собівартості своєї продукції. При цьому встановлено розумне обмеження — витрати за кредитами можуть становити не більше 10% собівартості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Він розповів, що минулого тижня відбулася зустріч з банками з метою посилення фінансування оборонної індустрії України. Включення відсотків за кредитами у собівартість продукції українськими виробниками зброї є першим результатом.

"Цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше. Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося про те, що держава законтрактувала чотири українські дрони-перехоплювачі на понад 3 мільярди гривень

Автор:
Тетяна Ковальчук