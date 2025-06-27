Уряд готує нову грантову програму для постраждалих від війни підприємств: які умови

Кабмін готує нову грантову програму для підприємств, які зазнали руйнувань через бойові дії. Максимальна сума допомоги — до 16 мільйонів гривень, але не більше суми завданих збитків. Для отримання гранту є певні умови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Щоденні атаки росіян руйнують економіку. Щоб відновлювати підприємства, потрібні ресурси, тому Уряд запускає новий грант, який так і назвали — на відновлення. Постраждалі від руйнувань підприємства зможуть отримати до 16 млн грн, що допоможуть їм повернутися до роботи. Це про збереження виробництва, робочих місць і життя в громадах", — зазначила перша віце-прем'єрка України — міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу 27 червня на "Форумі влада та бізнес: Від діалогу до партнерства".

Умови нової програми

Отримати грант зможуть як юридичні особи, так і ФОПи, чиї виробничі потужності були пошкоджені. За кошти можна буде придбати нове обладнання, оплатити його доставку й монтаж. Для участі у програмі потрібно подати бізнес-план, акт оцінки збитків та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Важливо, що ті підприємства, які раніше отримували грант на переробку, можуть подаватися повторно — але сума нового гранту зменшиться на попередню. Грантери повинні будуть створити щонайменше 5 робочих місць і сплачувати податки, зокрема 20% — у вигляді ЄСВ із нових працівників.

Однак, грант не зможуть отримати ті, хто має прострочені кредити, є фігурантами кримінальних справ, працює з країною-агресором або перебуває під санкціями. Рішення про виділення коштів ухвалюватимуть Мінекономіки та Державна служба зайнятості.

Нагадаємо, 26 червня Мінекономіки погодило ще 25 заявок за програмою "Гранти для переробних підприємств". Компанії та підприємці зможуть залучити понад 127,4 млн грн державної підтримки для модернізації або або розширення виробничих потужностей на умовах співфінансування.