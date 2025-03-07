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Уряд інвестує 5,2 млрд грн через експериментальний проєкт у відновлення п’яти населених пунктів: про які мова

Уряд інвестує 5,2 млрд грн через експериментальний проєкт у відновлення п’яти населених пунктів: про які мова
Фінансування піде на ремонт та будівництво нового житла.

Кабінет міністрів спрямував Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України 5,2 млрд гривень додаткового фінансування на експериментальний проєкт.

Про це інформує пресслужба міністертсва розвитку громад та територій.

Куди спрямують кошти

 Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Йдеться про такі населені пункти: 

  • селище Бородянка на Київщині; 
  • місто Тростянець на Сумщині;
  •  село Циркуни на Харківщині; 
  • село Посад-Покровське на Херсонщині; 
  • село Ягідне на Чернігівщині.

Фінансування піде на ремонт та будівництво нового житла в цих населених пунктах.

Буде відновлено та модернізовано системи тепло-, газо- і водопостачання, а також здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

Реалізацію експериментального проєкту розпочато коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще у 2023 році.

Про відновлення України

"Програму з відновлення України" реалізує Мінрозвитку за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. Програма є частиною реформи публічних інвестицій, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя у громадах, що постраждали від війни.

Фактична реалізація проєктів розпочалася у 2024 році.

Кошти на втілення проєктів громад розподілятимуться за допомогою інноваційної платформи DREAM

Це дозволить оцінити потреби громад у відновленні, здійснити об'єктивний відбір проєктів, контролювати їх реалізацію на всіх етапах, а також виключити можливість зовнішнього втручання.

Одним із основних завдань є навчання місцевих органів влади ефективно використовувати інструменти фінансування. У межах програми субвенції з держбюджету розподілятимуться за прозорими процедурами, що забезпечить громадам можливість відновлювати інфраструктуру та покращувати умови життя.

Нагадаємо, уряд виділив 5 млрд грн субвенцій на відновлення України. Серед проєктів — ремонти та будівництво закладів освіти і охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, реконструкція каналізаційних мереж тощо.

Автор:
Ольга Опенько