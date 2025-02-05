Уряд оновив перелік звільнених від оподаткування товарів і послуг

Кабінет міністрів України розширив можливості для надання благодійної допомоги, оновивши перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, відповідні зміни спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати ЗСУ, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляють у відомстві, відтепер без оподаткування можна ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини.

Оновлена постанова також передбачає нову позицію "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки".

"Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)", - уточнили у Мінсоцполітики.

Зазначимо, що звільнення від ввізного мита та ПДВ для таких товарів як БПЛА, тепловізори, оптичні приціли та інші засоби забезпечення нацбезпеки, було продовжено до січня 2026 року.

Стосовно ж розвитку волонтерства в Україні нагадаємо, що офіційна чисельність таких осіб в Україні від початку 2024 року зросла у півтора рази до 10,4 тисячі. При цьому цьогоріч українці стали частіше донатити саме на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.

Минулого ж року три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та Фонд Сергія Притули змогли зібрати 18,75 мільярда гривень. Втім, ця сума виявилася майже удвічі меншою, ніж у 2022 році.