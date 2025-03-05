Уряд планує збільшити до 75% бронювання працівників комунальних підприємств

Кабінет міністрів України планує розширити можливість бронювання від мобілізації працівників підприємств, які надають критично важливі комунальні послуги. Частку військовозобов’язаних, яких можна буде звільнити від призову, збільшать до 75%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію громадян.

Відповідні зміни уряд впроваджує на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було введене в дію Указом президента України від 5 лютого 2025 року № 69.

Йдеться про зміни до постанови Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року, яка визначає механізм бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації.

Зміни торкнуться механізму бронювання працівників підприємств, що забезпечують постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Зазначається, що до цього часу бронювання військовозобов’язаних на підприємствах комунальної сфери було обмежене 50% від загальної кількості працівників, які підлягають мобілізації.

Міністерство економіки вже підготувало відповідний проєкт нормативного акту, який передано на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової та аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.

Уряд також передбачає можливість збільшення квоти бронювання понад 50% військовозобов’язаних, якщо підприємство визнається критично важливим. Для цього необхідне окреме рішення Міністра оборони, яке ухвалюється в межах чинного законодавства (пункт 8 Порядку бронювання).

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.