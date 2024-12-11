Уряд погодив кандидатури до наглядової ради "Укренерго" від держави: хто ці люди

Кабінет міністрів України погодив кандидатури трьої членів Наглядової ради НЕК "Укренерго" від держави.

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Таке рішення закріплене розпорядженням уряду від 10 грудня 2024 року, оприлюдненому на "Урядовому порталі".

Зазначається, що уряд погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ "НЕК "Укренерго" як представників держави.

Про кандидатури:

Юрій Бойко, член нинішньої наглядової ради НЕК "Укренерго", ексміністр енергетики, народний депутат.

Олексій Нікітін працював ДП НЕК "Укренерго" на посаді начальника відділу розвитку ринку електроенергії, а також у "Укргідроенерго" на посаді директора департаменту комерції.

Анатолій Гулей був головою правління Ощадбанку, заступником голови правління Альфа-банку, є акціонером Акордбанку.

У Міненерго уточнюють, що наглядову раду "Укренерго" сформовано відповідно до міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління. До неї обрано чотирьох незалежних членів і трьох представників держави з урахуванням ключових компетенцій, необхідних для ефективного реагування на поточні виклики та успішної реалізації стратегічних завдань компанії.

"До Наглядової ради увійшли професіонали з високим авторитетом і багаторічним управлінським досвідом. Очікуємо, що в умовах воєнного стану та викликів, спричинених російськими атаками на енергетичний сектор, наглядова рада і Правління НЕК "Укренерго" докладуть всіх необхідних зусиль, що забезпечити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми", - зауважив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зауважимо, раніше до наглядової ради "Укренерго" увійшли Патрік Грейхен, Луїджі Роланда Де Францискі, Себастьян Кофода Єппе, Ян Генрік Монтелла.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

Додамо, що посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про важливість швидкого призначення в наглядову раду компанії "Укренерго" фахових незалежних експертів. Вони наголосили, що це "критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів".