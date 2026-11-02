Уряд спрощує правила роботи з відходами: що зміниться для бізнесу

Кабінет міністрів оновив правила роботи підприємств у сфері управління відходами. Зміни мають скоротити адміністративне навантаження на бізнес, спростити окремі дозвільні процедури та усунути правову невизначеність, яка виникла після переходу на нове законодавство про відходи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Однією з основних змін стане збільшення строку дії програми контролю та моніторингу полігона. Її розроблятимуть одразу на п'ять років замість щорічного оновлення.

Також уряд спростив порядок віднесення залишків виробництва до побічних продуктів та процедуру отримання висновків на транскордонне перевезення окремих видів відходів.

Бізнесу дадуть перехідний період

Окремі зміни стосуються підприємств, які приєдналися до експериментального проєкту зі спрощеного отримання дозволів на операції з оброблення відходів.

Для них передбачать перехідні положення, щоб компанії могли привести свою діяльність у відповідність до закону “Про управління відходами” та чинного порядку видачі дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів.

Крім того, уряд узгодив екологічні заходи з новим законодавством про відходи. У Мінекономіки очікують, що це усуне правову невизначеність під час фінансування таких проєктів із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

У відомстві зазначають, що зміни мають допомогти зберегти баланс між екологічними вимогами та реальними умовами роботи промислових підприємств під час воєнного стану, а також підтримати конкурентоспроможність українських виробників.

Нагадаємо, раніше бізнес закликав врегулювати дозвільну невизначеність у сфері оброблення відходів видобувної промисловості. Підприємці попереджали про ризики через відсутність перехідного періоду для оформлення необхідних дозволів та пропонували надати бізнесу щонайменше 18 місяців для адаптації до нових вимог.