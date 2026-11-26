Кабінет міністрів України спростив процедуру кодифікації нових зразків озброєння, щоб прискорити їх надходження до війська. Відтепер виробники безпілотників зможуть розпочинати процедуру без підтвердження потреби ЗСУ в конкретній моделі, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які пройшли випробування, кодифікуватимуть за 10 днів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами Корецького, нові правила стосуються українських виробників безпілотних систем, засобів РЕБ та вибухових речовин.

Кодифікація — це процедура офіційного допуску нових зразків оборонної продукції до використання у війську.

Що змінилося для виробників дронів і РЕБ

Виробникам безпілотних систем більше не потрібно чекати, поки військові визначать потребу саме в їхній розробці. Тепер вони можуть розпочинати процедуру кодифікації без такого підтвердження.

Для засобів радіоелектронної боротьби встановили термін кодифікації у 10 днів після успішного проходження випробувань. Підставою для цього стане відповідний акт, без необхідності подавати додаткові документи.

Водночас відповідальність за достовірність наданої інформації нестиме виробник.

Крім того, уряд визначив чіткий порядок і строки кодифікації вибухових речовин.

За словами Корецького, спрощення процедур дозволить українським оборонним підприємствам витрачати менше часу на оформлення документів і швидше передавати нові розробки військовим.

Нагадаємо, Україна поступово скорочує бюрократичні процедури для виробників оборонної продукції. Зокрема, у березні 2026 року уряд уже спростив кодифікацію військової техніки, дозволивши виробникам ініціювати процедуру незалежно від поточних планів закупівель. Тоді також спростили випробування боєприпасів та окремі вимоги до закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ.