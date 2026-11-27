Кабінет міністрів України спрямував 495,8 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску через державний кордон. Кошти призначені для посилення безпеки людей, які перетинають кордон, а також працівників прикордонної інфраструктури.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Необхідність облаштування таких укриттів пов'язана з російськими атаками на прикордонну інфраструктуру. Через пункти пропуску щодня проходять тисячі людей і транспортних засобів, тому під час повітряних атак важливо забезпечити можливість швидко перейти в безпечне місце.

Закупівлі мобільних укриттів організують обласні служби відновлення у п'яти регіонах:

Одеській області;

Вінницькій області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Волинській області.

Мобільні конструкції мають забезпечити можливість укриття як для громадян, які перетинають державний кордон, так і для персоналу пунктів пропуску.

Атаки на пункти пропуску

У вересні російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Адже РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. Російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Крім того, внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.