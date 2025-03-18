Уряд запровадив новий порядок компенсації витрат на харчування військових у цивільних лікарнях

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства оборони встановив граничний розмір компенсації витрат на покращене харчування військових, які перебувають на лікуванні у цивільних закладах охорони здоров'я.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про новий механізм компенсації витрат

Відповідно до нового порядку, замість фіксованої оплати за харчування протягом визначеного періоду впроваджується компенсація реальних витрат медичних закладів на продукти для організації покращеного харчування військовослужбовців.

Водночас, така компенсація не перевищуватиме встановленого урядом граничного розміру.

Відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів щодо граничного розміру оплати витрат на покращене харчування військовослужбовців», яку прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Про харчування військовслужбовців

Зауважимо, через DOT-Chain військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів. Це дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Раніше повідомлялося, що Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.