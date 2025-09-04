Запланована подія 2

Уряд запровадив обмін податковою інформацією через систему Logica: навіщо це потрібно

Уряд запровадив обмін податковою інформацією через систему Logica:

3 вересня уряд ухвалив постанову яка вдосконалює порядок обміну інформацією між податковими органами та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів Logica.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що відтепер органи місцевого самоврядування отримуватимуть не лише дані про юридичних осіб, а й інформацію про стан розрахунків з бюджетом фізичних осіб – платників податків.

Також документ уточнює перелік даних, які місцеві ради подають до системи Logica, зокрема інформацію про ставки орендної плати.

В Мінфіні пояснюють, що це нововведення дасть територіальним громадам більше інструментів для ефективного планування та контролю надходжень до місцевих бюджетів.

Повідомляється, що постанова набирає чинності з дня її опублікування. 

Зауважимо, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 серпня 2025 року становлять 163,8 млрд грн, що на 43,3 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували майже 25,5 млрд грн до місцевих бюджетів у січні-липні 2025 року. Ця сума на 3,5 млрд грн, або на 15,9%, перевищує показник за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили майже 22 млрд грн.

