Уряд змінив спосіб розрахунку ліміту бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу, скасувавши прив’язку до фіксованої чисельності військовозобов’язаних працівників.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада зброярів.

Як рахують 95%

Раніше підприємства ОПК могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників. Розрахунок при цьому здійснювали на основі чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність підприємства. Навіть якщо виробництво розширювалося і кількість працівників зростала, це не дозволяло автоматично збільшувати кількість заброньованих.

Зазначається, що відтепер 95% квоти на бронювання рахуватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників, а не від чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність.

Українська рада зброярів переконана, що для вітчизняних виробників це можливість масштабувати команди й виробництво без додаткових бюрократичних обмежень, пов'язаних із фіксованою чисельністю.

Там пообіцяли й надалі працювати над тим, щоб правила бронювання відповідали реальним потребам українського ОПК.

Наступним пріоритетом організація називає скорочення строків розгляду звернень Координаційним центром. Наразі пришвидшена процедура розгляду, до 7 робочих днів, передбачена лише для окремих невідкладних звернень. Українська рада зброярів наголошує, що всі питання, що стосуються ОПК, мають розглядатися за пришвидшеною процедурою, до 7 робочих днів.

У Мінекономіки підтвердили, що сам ліміт у 95% не змінюється, а змінюється база його розрахунку. Підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту.

Нагадаємо, що уряд до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг.

Нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників: що змінилося

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема встановивши ліміт у 95% для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту.

Також уряд створив окремий Координаційний центр з організації бронювання. Якщо раніше пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання направлялися до Міноборони або інших уповноважених органів, то тепер обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів передаються до Координаційного центру.

У постанові визначено й сфери, підприємства яких можуть претендувати на статус критично важливих:

оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство;

видобувна та переробна промисловість;

агропромислове виробництво та роздрібна торгівля;

будівництво, транспорт та логістика;

ІТ, банківська діяльність, охорона здоров’я та зв’язок;

аварійно-рятувальні служби;

організації гуманітарної сфери, що мають критичне значення для держави.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.