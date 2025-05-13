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Усе, що потрібно для ремонту, декору та саду, – під одним дахом LEROY MERLIN
Тисячі українців щодня обирають будівельні гіпермаркети "ЛЕРУА МЕРЛЕН" для зручних покупок під одним дахом. Тут можна купити все, що потрібно для будівництва, ремонту, декору чи облаштування дачі та саду: від цегли, цементу, будівельних сумішей до меблів для дому та дачі, освітлення, предметів інтерʼєру, штор та рослин. Без зайвих витрат часу та компромісів у якості й за кращою ціною, адже цінова стратегія компанії зосереджена на тому, щоб пропонувати українцям найкращі товари за якомога нижчою ціною.
У магазинах мережі представлені понад 30 000 товарів у п’яти основних напрямках: будівництво, ремонт, дім, сад і інтер’єр. Понад 65% асортименту – це товари українських виробників, решта – товари власних торговельних марок, а також ретельно підібрані товари з різних країн світу.
Власні бренди забезпечують безкомпромісну якість за оптимальну ціну
В українській мережі гіпермаркетів представлені 14 власних брендів, які LEROY MERLIN розробляла спеціально для окремих категорій товарів.
"Власні торговельні марки – це особлива перевага. Фактично, ми не просто продаємо товари, а створюємо їх під запит наших клієнтів", – розповідає директор із закупівель мережі будівельних гіпермаркетів "LEROY MERLIN Україна" Олександр Бетер. За його словами, при створенні власних торговельних марок компанія переслідує кілька ключових цілей: по-перше, це співвідношення ціни та якості, доступності товару для покупців; по-друге, це ексклюзивність товарів; по-третє, це сумісність брендів в одному інтерʼєрі.
За словами керівників торговельної мережі, завдяки масштабам закупівель, ціни на товари власних брендів до 30% нижчі, ніж у конкурентів. При тому, що багато товарів можна придбати виключно у фірмових магазинах компанії.
Прості рішення складних задач
Ще одна перевага "ЛЕРУА МЕРЛЕН" – додаткові сервіси:
- у відділі "Вироби з дерева" можна безплатно порізати деревину, зробити врізку мийки чи наклеїти крайку;
- у відділі "Декор" фахівці допоможуть вам підібрати і пошити штори або тюль на замовлення, адаптовані до вашого інтер'єру;
- у відділі "Кухні" можна скористатися безплатним конструктором. Просто обираєте матеріали, колір, форму, розміри, фурнітуру – і за півгодини отримаєте індивідуальний дизайн-проєкт. Усі комплектуючі вже є на складі, тому від віртуального проєкту до встановлення минає усього 3 дні. Щоб зекономити час, можна записатися на прорахунок кухні через онлайн-заявку.
Ці сервіси значно економлять час і допомагають створити ваше помешкання ідеальним життя.
Переваги покупок в LEROY MERLIN
Крім великого вибору всіх необхідних товарів для будівництва, ремонту, експерти торгівельної мережі вам допоможуть підібрати матеріали, розрахувати необхідну кількість, порадять поєднання кольорів та зорієнтують щодо трендів у декорі, а також запропонують супутні сервіси. Це робить LEROY MERLIN не просто магазином, а простором, де кожна покупка наближає покупця до будинку мрії, в якому хочеться жити. До речі, товари, придбані на фірмовому сайті онлайн, доставляються в усі регіони України. Тому не має сенсу витрачати час на походи по різних магазинах, адже все необхідне знайдете під одним дахом у LEROY MERLIN.