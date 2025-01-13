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УЗ анонсувала ретротур найстаршою й найдовшою в Європі вузькоколійною залізницею

УЗ анонсувала ретротур найстаршою й найдовшою в Європі вузькоколійною залізницею
Для зручності пасажирів передбачені безпересадкові вагони. Фото: пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" продовжує паровозну зиму 2025 року та запрошує до Гайворона на ретротур вузькоколійною залізницею, що є найстаршою та найдовшою в Європі.

Про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про маршрут

25 січня 2025 року за маршрутом Гайворон – Бершадь – Хащувате вирушатиме поїзд у складі паровоза Гр-336 та ретровагонів Pafawag (1950-ті) і ПВ-40 (1982 рік).

Занурення в залізничну історію, зимові краєвиди Поділля, автентичні наїдки та смаколики в поєднанні з місцевим культурним колоритом подарують незабутні враження та заряд енергії на всю зиму, обіцяють в пресслужбі.

Де придбати квитки та яка вартість

  В "Укрзалізниці" повідомляють, що квитки вже доступні.

Придбати їх можна через мобільний додаток Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, у чат-ботах або в касах вокзалів.

Поїздки здійснюватимуться за маршрутами №961, №962, №854, №853.

Вартість квитків становить 120 гривень для дорослих та 90 гривень для дітей до 14 років

Зазначається, що для зручності пасажирів передбачені безпересадкові вагони за маршрутами Київ – Гайворон та Львів – Гайворон (відправлення 24 січня, повернення 25 січня).

Квитки на трансферні рейси вже доступні для придбання в касах та онлайн-ресурсах "Укрзалізниці".

Фото 2 — УЗ анонсувала ретротур найстаршою й найдовшою в Європі вузькоколійною залізницею

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на зимові свята запускала “магічні експреси” — казкові ретропоїзди на паровозній тязі, які курсували у Львові та Києві.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Автор:
Ольга Опенько