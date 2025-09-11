В Асоціації операторів грального бізнесу назвали частку нелегального iGaming в Україні

Нелегальний сегмент грального ринку становить майже половину галузі та займає від 39 до 53%. Такими є результати першого дослідження, проведеного у серпні–вересні 2025 року компаніями Kantar, Gradus та Factum на замовлення операторів "білого" ринку.

Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час засідання ТСК у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, дослідження провели на запит Мінцифри і держагентства PlayCity, за результатами якого отримано незалежні оцінки обсягів "чорного" ринку від трьох дослідницьких агенцій.

"Міжнародна компанія Kantar оцінила частку нелегального ринку гемблінгу в Україні у 52,1%, Gradus — у 39%, Factum — у 53%. Результати, на жаль, виявилися значно гіршими, ніж очікувалося. Якщо легальний ринок становить приблизно 59,6 млрд грн на рік, то відповідно нелегальний — від 37,72 до 66,53 млрд грн", — зауважив Когут.

Він додав, що приблизно половина ринку перебуває в тіні, при цьому 90% усіх нелегальних казино мають російське походження.

Дослідження показало, що нелегальні казино мають переваги.

Які загрози зростання чорного ринку

Дослідження показали, що будь-які обмеження для легальних казино змушують частину гравців іти в нелегальні онлайн-заклади. Щокварталу близько 25 тисяч українців переходять у "тіньовий" сегмент, оскільки там умови привабливіші: реклама не обмежується законом, тоді як для "білих" операторів правила значно жорсткіші.

Олександр Когут вважає, що ключова проблема боротьби з чорним ринком — повільне блокування сайтів. Нині процес займає щонайменше 10 днів, тоді як власники нелегальних казино запускають нові "дзеркала" за 1–2 дні.

"Потрібна політична воля та сильні технологічні рішення, щоб блокувати такі ресурси оперативніше", — наголосив він.

Очільник асоціації додає, що результати досліджень трьох зазначених компаній збігаються з оцінками міжнародної компанії H2 Gambling Capital, яка визначила поточний рівень нелегального ринку гемблінгу в Україні у 45,6%. За її прогнозами, до 2030 року цей показник зросте до 58%.

"Ми стикаємося з безкінечним шквалом абсолютно безпідставних звинувачень у нібито несплаті податків окремими операторами. Це, по суті, замовний булінг "білої" галузі, яка щороку сплачує 19–20 млрд грн податків. Нам зрозуміло, що дискредитація легального ринку вигідна нелегалам. Але політики мають пам’ятати, що їхнє завдання — захищати українців, які можуть потрапити на нелегальні сайти", – наголосив віце-президент АУОГБ Олег Арестархов.

Він також говорить, що гравці в нелегальних закладах постійно стикаються з випадками фінансового шахрайства та відверто нечесною грою, коли виграші просто не виплачувалися.

iGaming у цифрах та регулюванні

За даними АУОГБ, сукупна виручка українського ринку iGaming в першій половині 2025 року склала 27,1 млрд грн. За даними Державної податкової служби, які було оприлюднено на ТСК, сума сплачених галуззю податків за вісім місяців 2025 перевищила 13 млрд грн.

Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Її мета — формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу. Члени асоціації сплачують понад 57,2% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує Міністерство цифрової трансформації України, а з березня — новий регулятор PlayCity, який підзвітний Кабінету міністрів та координується першим віце-прем’єром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Попередній регулятор (КРАІЛ) видав понад 7 200 ліцензій, з яких понад 4 100 було анульовано.

Зазначимо, що дослідження проводилося протягом двох тижнів різними методиками, які запропонували три агенції. У ньому взяли участь від 800 до 2500 респондентів.