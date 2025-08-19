В "Дії" запустили нову військову облігацію "Бахмут": як придбати

У застосунку "Дія" стала доступною для придбання нова військова облігація "Бахмут" з дохідністю 16,8% річних та датою погашення 14 жовтня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці вже придбали в "Дії" понад 20,9 мільйона військових облігацій — це майже 21,7 млрд грн допомоги для Сил оборони.

Як придбати облігацію:

Відкрийте "Дію". На головному екрані натисніть розділ "Військові облігації". Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть і оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Вартість однієї облігації — 1 057 грн, а під час придбання ви одразу бачите розрахунок виплати. Інвестуєте 10 579 грн у 10 облігацій Бахмут — через рік отримуєте 12 452 грн на "Дія.Картку".

"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки", - зазначив Федоров.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації, залежно від свого типу, присвячені тимчасово окупованому українському місту.