Новини
Дата публікації
В "Дії" запустили нову військову облігацію "Бахмут": як придбати

У застосунку "Дія" стала доступною для придбання нова військова облігація "Бахмут" з дохідністю 16,8% річних та датою погашення 14 жовтня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці вже придбали в "Дії" понад 20,9 мільйона військових облігацій — це майже 21,7 млрд грн допомоги для Сил оборони. 

Як придбати облігацію:

  1. Відкрийте "Дію".
  2. На головному екрані натисніть розділ "Військові облігації".
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть і оплатіть.
  5. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Вартість однієї облігації — 1 057 грн, а під час придбання ви одразу бачите розрахунок виплати. Інвестуєте 10 579 грн у 10 облігацій Бахмут — через рік отримуєте 12 452 грн на "Дія.Картку".

"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки", - зазначив Федоров.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації, залежно від свого типу, присвячені тимчасово окупованому українському місту. 

Автор:
Тетяна Бесараб