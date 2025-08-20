В Ірпені з’явиться сучасна школа: "Синергія" та КМДШ Всесвіт підписали меморандум про співпрацю

В Ірпені збудують один із найбільших приватних навчальних закладів регіону. Меморандум про створення сучасної школи підписали Будівельна група "Синергія" та мережа приватних шкіл та садочків КМДШ Всесвіт. Заклад, який відповідає новітнім архітектурним тенденціям, безпековим вимогам та сучасним трендам організації освітнього простору, з’явиться на території ЖК "Синергія Сіті" вже у 2028 році.

Проєкт передбачає будівництво повноцінного освітнього комплексу на території площею 2 гектари. Навчатись у школі одночасно зможуть до 700 дітей. Як зазначають у компаніях, йдеться не просто про будівництво чергового освітнього закладу, а про створення нового типу простору – комфортного, безпечного та орієнтованого на потреби дитини.

"Ми бачимо освіту як ключовий фактор розвитку будь-якого міського простору. Інвестуючи в інфраструктуру, ми також інвестуємо в майбутнє громади. Це партнерство з КМДШ — продовження нашої філософії створення не просто житла, а повноцінного середовища для життя й розвитку», – зазначив співзасновник БГ "Синергія» Ігор Оверко.

Освітню концепцію майбутньої школи створить КМDШ Всесвіт – розроблятиме навчальні програми та забезпечить якісне управління закладом. Мережа сформує команду із досвідчених та вмотивованих педагогів у розрахунку один викладач на 6-8 дітей. Це дозволить приділяти учням максимальну увагу та надавати індивідуальну підтримку.

Також КМDШ залучена у проєктування освітнього простору, аби він відповідав сучасним вимогам до комфорту середовища. Зокрема, у дизайні та просторі – на одну дитину передбачено до 15 кв. метрів. А мультифункціональні зони стануть місцем для проєктів, творчості та командної роботи.

"Для нас це не просто новий освітній заклад – це можливість зробити свій внесок у розвиток Ірпеня та дати дітям сучасну, конкурентну і безпечну освіту. Ми прагнемо, щоб ця школа стала простором натхнення, де діти відчуватимуть підтримку, розвиватимуть таланти й готуватимуться до впевненого майбутнього», – розповів Володимир Козленко, засновник КМDШ Всесвіт.

На закритій, безпечній території школи передбачені простори для молодшої старшої школи, сучасна спортивна інфраструктура – стадіон, бігові доріжки, багатофункціональні поля, а також відкриті простори для дозвілля і проведення шкільних подій.