В Києві стартували тендери на ремонт пішохідного мосту та переходу: який бюджет робіт

В Києві оголошено тендери на проведення поточного ремонту двох об’єктів – пішохідного мосту на вул. Миколи Голего та пішохідного переходу на Столичному шосе біля СТО-3.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Київавтошляхміст".

Які об’єкти відремонтують

Пішохідний міст на вул. Миколи Голего був збудований у 2004 році. З того часу капітальний ремонт не проводився, що призвело до утворення дефектів у несучих конструкціях. Затримка ремонту може призвести до подальшого руйнування окремих елементів та всієї споруди.

Очікувана вартість закупівлі – 48,47 млн грн. Підрядника оберуть за результатами процедури закупівлі.

Пішохідний перехід на Столичному шосе біля СТО-3 був збудований у 2006 році. Відсутність капітального ремонту призвела до виникнення дефектів у несучих конструкціях. Своєчасне проведення поточного ремонту допоможе запобігти подальшій деградації споруди.

Очікувана вартість закупівлі – 39,26 млн грн. Підрядника визначать за результатами процедури закупівлі.

Про ремонтні роботи

На обох штучних спорудах проєкт передбачає ремонт:

прогонових будов;

опор;

пішохідної частини споруди;

сходів.

На пішохідному мосту на вул. Миколи Голего також передбачено ремонт ліфтових шахт.

Прийом пропозицій триватиме до 29 березня 2025 року.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.

Крім того, запланований ремонт моста через Десенку.