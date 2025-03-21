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В Києві стартували тендери на ремонт пішохідного мосту та переходу: який бюджет робіт
В Києві оголошено тендери на проведення поточного ремонту двох об’єктів – пішохідного мосту на вул. Миколи Голего та пішохідного переходу на Столичному шосе біля СТО-3.
Про це повідомляє пресслужба "Київавтошляхміст".
Які об’єкти відремонтують
- Пішохідний міст на вул. Миколи Голего був збудований у 2004 році. З того часу капітальний ремонт не проводився, що призвело до утворення дефектів у несучих конструкціях. Затримка ремонту може призвести до подальшого руйнування окремих елементів та всієї споруди.
Очікувана вартість закупівлі – 48,47 млн грн. Підрядника оберуть за результатами процедури закупівлі.
- Пішохідний перехід на Столичному шосе біля СТО-3 був збудований у 2006 році. Відсутність капітального ремонту призвела до виникнення дефектів у несучих конструкціях. Своєчасне проведення поточного ремонту допоможе запобігти подальшій деградації споруди.
Очікувана вартість закупівлі – 39,26 млн грн. Підрядника визначать за результатами процедури закупівлі.
Про ремонтні роботи
На обох штучних спорудах проєкт передбачає ремонт:
- прогонових будов;
- опор;
- пішохідної частини споруди;
- сходів.
На пішохідному мосту на вул. Миколи Голего також передбачено ремонт ліфтових шахт.
Прийом пропозицій триватиме до 29 березня 2025 року.
Покращення транспортної інфраструктури у Києві
Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.
Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках
Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.
Крім того, запланований ремонт моста через Десенку.