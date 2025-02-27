В Литві зібрали понад 5 млн євро на безпілотники для України

В Литві завершився збір коштів на дрони для України, проведений в рамках акції Radarom!. Завдяки спільним зусиллям громадян та бізнесу, вдалося зібрати понад 5,6 мільйона євро.

Про це повідомляє LRT.

Проєкт Radarom! провів уже три такі акції. Цього разу акція підтримки тривала з 3 до 24 лютого. За цей час мешканці Литви та комерційні організації пожертвували 5 614 358 євро. Повна сума буде оприлюднена 28 лютого.

На зібрані гроші планують придбати до 4,5 тис. дронів різної модифікації. Дві третини зібраних під час акції коштів підуть на дрони й системи радіоелектронної боротьби литовського виробництва, а третина — в Україну.

Серед найбільших донорів — Telia Lietuva, SBA Group, Tesonet Global та інші. Крім того, компанія NT Service передала 100 антидронових систем на суму 400 тисяч євро.

За дві попередні акції підприємства і жителі Литви зібрали майже 23 млн євро. На ці гроші закупили й передали Україні 17 радарів, 69 систем радіоелектронної боротьби, чотири спецмашини для мобільних радарів і понад тисячу різних комплектів для забезпечення безпеки військовослужбовців.

Як Литва допомагає Україні

Восени минулого року Уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро для литовського Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Ці кошти будуть використані для фінансування проєктів відновлення України.

6 квітня 2024 року стало відомо, що Литва передала Україні командно-штабні машини М577, які входять у пакет довгострокової допомоги на 200 млн євро, про який було оголошено в січні. За день до цього у Литві оголосили, що придбають для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділять 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. А 2 лютого того ж року Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії партію військової допомоги – кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.