В США заявили, що готові управляти українськими АЕС

США "без проблем" могли б керувати експлуатацією атомними електростанціями в Україні, якщо про це буде прийнято політичне рішення.

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Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, пише Bloomberg.

"Разом із місцевими експертами ми залучимо висококласних ядерних фахівців із Сполучених Штатів, і разом ми приймемо мудрі рішення. Америка сповнена досвіду в цій галузі", - наголосив Райт.

Водночас він додав, що діалог щодо можливого придбання американськими компаніями атомних електростанцій, як-от Запорізька АЕС, не ведеться.

США хочуть отримати контроль над українськими АЕС

Під час нещодавньої телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським лідер США запропонував передати українські АЕС під контроль США, йшлося в офіційній заяві держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови.

Зеленський своєю чергою прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт стосовно того, що Трамп вважає, якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури.

Президент України спростував розмови з Трампом щодо власності на українські атомні станції.

"США хочуть Запорізьку АЕС забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що всі атомні електростанції в Україні є власністю держави, а не приватними.

Він зазначив, що хоча в інших секторах енергетики, таких як теплова генерація та зелена енергетика, є приватні партнери, атомна енергетика залишається під контролем держави.

Видання Financial Times із посиланням на неназваних українських посадовців повідомило, що адміністрація Трампа прагне висунути нові умови угоди про корисні копалини з Україною та включити до неї контроль над українськими атомними електростанціями.