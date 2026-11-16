В Україні дешевшають бензин і дизель: як за тиждень змінилися ціни на АЗС

В Україні продовжує дешевшати пальне. За тиждень, з 9 до 16 листопада, середня ціна бензину знизилася на 1,63 грн/л – до 87,95 грн/л, а дизеля – на 2,36 грн/л, до 102,18 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Основною причиною стало падіння гуртових цін. За минулий тиждень бензин А-95 у гурті подешевшав більш ніж на 12 грн/л – до 74,16 грн/л, дизельне пальне – на 5,53 грн/л, до 91,33 грн/л. На це вплинули ситуація на зовнішніх ринках і збільшення пропозиції в Україні.

Вартість дизелю

Найактивніше ціни на дизель знижували мережі EURO5 (-5 грн/л), UKRNAFTA (-4 грн/л), UPG (-3–4 грн/л) і Chipo (-3,87 грн/л). Останні три мережі також зменшили вартість бензину на 1–2,70 грн/л.

Після перегляду цін дизель на "Укрнафті" коштує 99,90 грн/л, а на UPG – 98,90–99,90 грн/л. Менше ніж 100 грн/л за літр також просять "Олас", "Фактор", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта" і Green Wave.

На преміальних АЗС ОККО та WOG дизель подешевшав відповідно на 2 грн/л і 1 грн/л – до 104,90 грн/л і 105,90 грн/л. Бензин обидві мережі здешевили на 2 грн/л – до 90,90 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевший бензин А-95 пропонують "Фактор" (83 грн/л), KLO (84,90 грн/л) та "Авантаж 7" (84,95 грн/л). Усі три мережі за тиждень знизили ціни на 2 грн/л.

Найдорожчий бензин – по 91,90 грн/л – продають Grand Petrol і SOCAR.

Станом на 16 листопада різниця між найдорожчим і найдешевшим бензином у мережах становить 8,90 грн/л, дизелем – 7,10 грн/л.

Який прогноз?

За словами аналітиків, суттєвий розрив між гуртовими й роздрібними цінами створює умови для подальшого здешевшання пального.

Активізація генераторного попиту на тлі тривалих відключень світла прискорює реалізацію дорожчих залишків, особливо бензину, що може пришвидшити перегляд цін на стелах АЗС.

Опитані Dilo експерти прогнозують, що до кінця листопада ціни на бензин і дизель можуть знизитися ще на 3–4 грн/л. Водночас автогаз, який останнім часом дорожчав, може припинити зростання в ціні через завершення сезону активного споживання.