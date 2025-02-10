В Україні дешевшають овочі борщового набору: що відбувається на ринку агропродукції

Минулого тижня свою продукцію в торговій групі EastFruit Trade Platform продавали учасники з 16 країн. Збільшилася кількість пропозицій з Узбекистану, Єгипту, Нідерландів та Греції. При цьому спостерігалося скорочення продажів від учасників з України та Ірану.

Про це повідомляє East-Fruit.

Які країни присутні на ринку?

За даними аналітиків, перша п’ятірка країн за кількістю розміщених пропозицій в торговій групі EastFruit Trade Platform за тиждень має такий вигляд: Україна, Узбекистан, Єгипет, Польща, Іран.

Лідером продажу залишається картопля, при цьому географія її пропозицій продовжує розширюватися. Минулого тижня З’явилися пропозиції картоплі з Туреччини та Бельгії. Кількість продавців моркви вдвічі зменшилася. А цибулю і білокачанну капусту пропонували частіше. Узбекистан продовжує нарощувати продажі броколі та цвітної капусти. Продаж томатів знову з’явився у списку товарів, що найбільше продаються. Основні продавці з Узбекистану та Туркменістану. Подешевшали морква та буряк. Не стала винятком і білокачанна капуста.

Які ціни на овочі?

Минулий тиждень відзначився зниженням цін на овочі борщового набору. На тлі зниження якості продукції, що перебуває на тривалому зберіганні, знизилися ціни на картоплю. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті цибулі. Подешевшали морква та буряк. Не стала винятком і білокачанна капуста. Ціни на томати, капусту броколі та частик залишилися без змін.

Ціни торгової групи EastFruit Trade Platform:

Варто зазначити, що у 2024 році за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас, свинина та сало стали дешевшими.