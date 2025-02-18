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В Україні діятимуть графіки відключень світла для бізнесу: що відомо
Завтра, 19 лютого, у ранковий та вечірній час для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Що відомо про графік та причину обмежень
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Час застосування обмежень:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.
Також в "Укренерго" закликають споживачів до раціонального використання електроенергії.
Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.
Нагадаємо, 17 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла.