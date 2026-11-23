В Україні продовжує діяти пільга за кодом "245", яка дозволяє бізнесу та звичайним громадянам завозити або замовляти з-за кордону енергетичне обладнання без сплати мита та податку на додану вартість. Згідно із законами № 4698-ІХ та № 4710-ІХ, ухваленими на початку грудня 2025 року, це правило працюватиме до 1 січня 2029 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ДМС.

Митники нагадують, що не платити митні платежі можна як тоді, коли людина чи компанія сама везе техніку через кордон, так і під час доставки поштою чи експрес-відправленням. Єдиний виняток стосується походження товару — пільга не працює для обладнання, яке виготовили в країні-агресорці або везуть звідти.

Яке обладнання пускають без мита, а за що доведеться заплатити

Звільнення від митних платежів стосується трьох видів техніки, потрібної для автономного світла та живлення.

Потужні електрогенератори. Без мита та ПДВ оформлюють бензинові та газові генераторні установки з поршневим двигуном із іскровим запалюванням потужністю понад 7,5 кВ·А — це коди УКТЗЕД 8502 20 40 90 (від 7,5 до 375 кВ·А), 8502 20 60 90 (від 375 до 750 кВ·А) та 8502 20 80 90 (понад 750 кВ·А).

Вітрогенератори та акумулятори. Пільга діє на вітроенергетичні установки (код 8502 31 00 00 УКТЗЕД), а також на літій-іонні та літій-полімерні акумулятори підкатегорії 8507 60 00 00 УКТЗЕД, зокрема літій-кобальтові, літій-ферум-фосфатні, літій-манган-оксидні та літій-нікель-манган-кобальт-оксидні.

Товари без пільг. Звільнення від податків не поширюється на слабші генератори потужністю менше 7,5 кВ·А, а також на зарядні станції й павербанки потужністю менш як 300 Вт — під час розмитнення за них доведеться сплатити ввізне мито та ПДВ на загальних умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна отримала 5050 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Серед переданої допомоги — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли, а ще понад 970 одиниць мають надійти найближчим часом.