В Україні дорожчає фуражна кукурудза

кукурудза
Ціна обумовлена зумовлена активним попитом трейдерів / Freepik

В Україні на поточному тижні спостерігається зростання цін на фуражну кукурудзу нового врожаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "АПК-Інформ".

Підвищувальна динаміка зумовлена активним попитом трейдерів, зростанням цін на експортному ринку та обмеженою пропозицією зернової через стримування продажу аграріями.

Станом на 26 вересня ціни попиту на кукурудзу нового врожаю переважно коливаються в межах 8 600–9 800 грн/т СРТ, що на 100–200 грн/т вище, ніж на початку тижня.

Окрім цього, з початку місяця в українських глибоководних портах спостерігалось помірне зростання закупівельних цін на фуражну кукурудзу.

Воно відбувається за рахунок вкрай обмеженої пропозиції на тлі вичерпаних перехідних запасів, і затримок збиральної кампанії, а також активного попиту експортерів, що мали термінову необхідність в формуванні експортних партій необхідних об’ємів.

Так, в портах великої Одеси протягом розглянутого періоду ціни попиту на фуражну кукурудзу виросли на 8-9 USD/т (або 4-5%), і станом на 25 вересня 2025 р. озвучуються в межах 203-215 USD/т CPT-порт.

Нагадаємо, ще в середині вересня в Україні спостерігалося зменшення цін на фуражну кукурудзу нового врожаю.

Автор:
Тетяна Гойденко