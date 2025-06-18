В Україні дорожчає рання капуста: ціни втричі вищі, ніж минулого року

В Україні за останні дні помітно зросла вартість ранньої капусти. Причиною такого стрибка стала сезонна зміна пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причини здорожчання

Зазначається, що основною причиною подорожчання в даному сегменті став сезонний фактор, коли дана продукція ранніх сортів у господарствах фактично закінчилася, а капуста пізніших сортів ще у продаж не надійшла.

При цьому попит на капусту на сьогоднішній день є досить високим, що також провокує цінове зростання в даному сегменті.

Які ціни

За даними аналітиків , наразі ціни на капусту варіюються в діапазоні 10-20 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначимо, що зараз капуста врожаю 2025 року на ринку України вже коштує в середньому в 2,9 рази дорожче, ніж у середині червня минулого року.

"Проте гравці ринку не виключають, що вже найближчим часом на ринок може повернутися понижувальний ціновий тренд, як тільки виробники масово розпочнуть збирання врожаю капусти середніх сортів", - підкреслюють аналітики.

Ціни на овочі

В Україні зафіксовано різке подорожчання картоплі врожаю минулого року. Ціни зросли через скорочення пропозиції на ринку та завершення сезону реалізації старої продукції.

Вартість торішньої картоплі в Україні коливається в межах 18–28 грн/кг.

Також на українському ринку зберігаються рекордно високі ціни на буряк, незважаючи на надходження нового врожаю. Аналітики пояснюють ситуацію обмеженою пропозицією з місцевих господарств і стабільно високим попитом з боку покупців.

Вартість буряка минулорічного врожаю становить від 25 до 33 грн/кг. Ціни на продукцію нового врожаю коливаються в межах 32–40