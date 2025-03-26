В Україні доставлятимуть ліки за допомогою дронів

У Тлумацькій громаді в Івано-Франківській області з квітня 2025 року почнуть доставляти ліки людям за допомогою дронів.

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Про це розповіла директорка Тлумацького центру первинної медичної допомоги Оксана Мельник, пише Суспільне.

Для чого впроваджують доставку ліків дронами

Зазначається, що ця ініціатива дає можливість доправити людям медикаменти за допомогою швидких електричних безшумних дронів. Доставку медикаментів можна буде замовити за державною програмою "Доступні ліки" у сімейного лікаря.

"Це — гуманітарний проєкт, що дає змогу людям отримати ліки за місцем проживання, а також — зекономити час, фізичний актив і гроші", — пояснює Мельник.

Вона зауважила, що над втіленням цієї ідеї працювали декілька років, адже у Тлумацькій громаді не всі села мають аптечні пункти, тому мешканцям доводиться долати 25–50 кілометрів, щоб придбати необхідні ліки.

"Це чудова можливість забезпечити доступ до медикаментів у віддалених селах, таких як Петрилів, Гостів, Нижнів. Особливо це важливо для людей, які не мають змоги самостійно виїхати за ліками", — підкреслює Мельник.

Як працюватиме доставка

Наразі вже визначено всі населені пункти та місця, куди доставлятимуть ліки за допомогою дронів.

Доставлені медикаменти отримуватиме медичний працівник на місці.

"Усі замовлення будуть індивідуальними — підписаними та маркованими для кожного пацієнта. Медсестра, яка отримає ліки в селі, рознесе їх за адресами або ж пацієнти зможуть забрати їх в амбулаторії", — пояснює Мельник.

Доставка здійснюватиметься у співпраці з Тлумацьким центром первинної медичної допомоги. Послуга буде абсолютно безкоштовною для пацієнтів.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

"Також Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях для запуску проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях.