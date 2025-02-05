В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Міністерство юстиції готує законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Нова норма передбачає суворі покарання для порушників, включаючи штрафи, позбавлення волі та конфіскацію майна.

Як зазначили у відомстві, це відповідає вимогам ЄС і є важливим кроком для наближення українського законодавства до європейських стандартів.

"По-перше, це крок назустріч європейській інтеграції та наближення до законодавства ЄС. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив відповідну Директиву, обов'язкову для всіх країн-членів. По-друге, це ефективний інструмент попередження порушень санкцій та наповнення державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що даний законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею та передбачає кримінальну відповідальність за два види порушень: порушення санкцій (умисне або з необережності) та їх обхід (лише умисний).

Поріг для кримінальної відповідальності за порушення санкцій встановлено на рівні 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг). У 2025 році ця сумма становить 151 400 грн.

За порушення санкцій передбачено широкий спектр покарань:

штрафи (від 25 000 до 120 000 нмдг);

позбавлення волі (від 2 до 10 років);

заборона обіймати певні посади (до 15 років);

конфіскація майна та ліквідація з конфіскацією майна для юридичних осіб.

У Мін'юсті додали, що такі закони вже успішно діють у США, Британії, Канаді та інших розвинених країнах.

Нагадаємо, 4 лютого на засіданні РНБО ухвалено рішення про впровадження нових санкційних пакетів. Президент Зеленський анонсував, що списки санкцій будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше Міністерство юстиції спрогнозувало, коли відновлять усі державні реєстри після масштабної російської кібератаки.