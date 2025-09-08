В Україні кількість нелегальних обмінників значно перевищує офіційно зареєстрованих: скільки податків сплатили

За січень–серпень 2025 року пункти обміну валют сплатили 710,0 млн грн авансових внесків з податку на прибуток, що на 186,9 млн грн та 494,2 млн грн більше порівняно з 2024 та 2023 роками відповідно.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, детінізація обмінних операцій призвела:

бюджет додатково отримав 415,2 млн грн у півріччі 2025 року податку на прибуток за рахунок авансових внесків проти 275,4 млн грн у 2024 році та 237,4 млн грн у 2023-му;

дохід у платників зріс на 36% за два роки;

кількість збиткових суб’єктів господарювання скоротилась на 3 платника.

Нелегальний ринок

Загалом, за даними Гетманцева, станом на 1 серпня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано:

3 700 пунктів обміну (+38 від початку року),

59 юридичних осіб (+2 нових учасники).

"Запровадження авансових внесків стало нестандартним, але ефективним рішенням. Результат очевидний - платники, які роками уникали сплати, сьогодні забезпечують сотні мільйонів гривень стабільних надходжень", - зауважив Гетманцев.

Разом з цим, він констатує, що кількість нелегальних обмінників значно перевищує легальний сектор.

"Тому невідкладним завданням правоохоронних органів є припинення діяльності нелегальних обмінних пунктів і створення передумов існування білого ринку валютно-обмінних операцій", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, у І кварталі 2025 року обмінні пункти задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн. Це на на 26,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2024 року (190,6 млн грн).

Також Національний банк України фіксує зменшення кількості скарг від українців на пункти обміну валют, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Але головною проблемою на валютному ринку залишається наявність нелегальних обмінників, які не сплачують податки.

Так, Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 компаній, які мають ліцензії на обмін валют, та донарахував 5,6 млн грн штрафів.

Гетманцев вважає, що основною проблемою валютного ринку є нелегальні обмінники і нелегальні телеграм-канали, які, попри очевидний склад злочину в їх діях та яскраву рекламу, вперто не помічає Національна поліція.

"Ці звернення ігноруються, а шахраї продовжують безперешкодно "працювати", не сплачуючи армії ані копійки", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року його випуску, тому депутати закликали правоохоронні органи відреагувати на ці випадки.