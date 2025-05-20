В Україні на аукціон виставили стальні труби за 1 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію стальних безшовних труб загальною вагою 5438 кг, що знаходяться в Харківській області. Актив вже виставлений на “Прозорро.Продажі”

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що стартова ціна лоту становить 1,09 млн грн.

У ході аукціону ціна лоту може зрости. Крім того, переможець торгів повинен буде сплатити митні платежі у розмірі 414,8 тис. грн до держбюджету.

Кошти від реалізації активів будуть спрямовані на депозитний портфель АРМА.

Аукціон відбудеться 9 червня 2025 року об 11:20 через електронну систему Прозорро.Продажі.

Також АРМА оголосило нові конкурси на реалізацію таких арештованих активів:

6 228 тонн глинозему;

розібрана лінія для виробництва сигарет;

понад 2 300 тонн залізорудних окатишів;

мобільні телефони, ноутбуки, одяг, парфумерія, косметика;

сідловий тягач DAF та напівпричіп-цистерна.

Крім того, АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.