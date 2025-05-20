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В Україні на аукціон виставили стальні труби за 1 млн грн
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію стальних безшовних труб загальною вагою 5438 кг, що знаходяться в Харківській області. Актив вже виставлений на “Прозорро.Продажі”
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що стартова ціна лоту становить 1,09 млн грн.
У ході аукціону ціна лоту може зрости. Крім того, переможець торгів повинен буде сплатити митні платежі у розмірі 414,8 тис. грн до держбюджету.
Кошти від реалізації активів будуть спрямовані на депозитний портфель АРМА.
Аукціон відбудеться 9 червня 2025 року об 11:20 через електронну систему Прозорро.Продажі.
Також АРМА оголосило нові конкурси на реалізацію таких арештованих активів:
- 6 228 тонн глинозему;
- розібрана лінія для виробництва сигарет;
- понад 2 300 тонн залізорудних окатишів;
- мобільні телефони, ноутбуки, одяг, парфумерія, косметика;
- сідловий тягач DAF та напівпричіп-цистерна.
Крім того, АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.