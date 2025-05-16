- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні на аукціоні продали понад 340 тонн кукурудзи на 120% вище стартової ціни
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через систему “Прозорро.Продажі” реалізувало понад 340 тонн зерна кукурудзи на 120% вище стартової ціни.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що понад 340 тонн кукурудзи було реалізовано за понад 1,6 млн грн, що на 120% перевищує стартову ціну лоту, яка становила 723 тис грн.
Участь у аукціоні прийняло три учасники.
Отримані кошти поповнять депозитний портфель АРМА та будуть спрямовані, у тому числі, на закупівлю військових облігацій для підтримки Сил оборони України.
Нагадаємо, нещодавно АРМА реалізувало 136 тонн мінеральних добрив, вироблених в Російській Федерації.
Сума надходжень від реалізації склала 1 млн 803 164 гривні.