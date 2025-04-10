В Україні обвалилися ціни на картоплю: скільки коштує кілограм

Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію через перенасичення ринку та низький попит.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що більшість місцевих фермерів хочуть якнайшвидше реалізувати наявні запаси, оскільки якість картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися.

Які ціни на картоплю

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 13-23 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зауважують аналітики, головною причиною зниження цін на внутрішньому ринку стало збільшення пропозиції як імпортної, так і місцевої картоплі. Наразі на ринку присутня якісна торішня картопля з Польщі. При цьому ціни на імпортну продукцію озвучуються в такому ж діапазоні, як і на місцеву продукцію.

Як підкреслюють аналітики, наразі картопля в Україні коштує в середньому на 28% дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

"Враховуючи чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті", - прогнозують експерти.

Додамо, наприкінці минулого тижня ціна картоплі варіювалася в межах від 15 до 25 грн за кілограм залежно від якості та обсягів запропонованих партій.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшим виробником картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії). Станом на 2024 рік вона вирощувала овоч на 1800 гектарів.

На другому місці – Central Plains Group (CPG) зі 1200 га. У п'ятірку найбільших виробників картоплі також входять компанії "Агро-Овен" (600 га), "Межирічка" (570 га) та "ВПК-Агро" – 400 га.