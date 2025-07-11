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В Україні обвалилися ціни на найдорожчу ягоду: скільки коштує кілограм

лохина
Ціни на лохину в Україні знижуються

В Україні стрімко падають ціни на лохину. З кінця минулого робочого тижня найдорожча ягода подешевшала в українських господарствах в середньому на 25%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на лохину

За даними щоденного цінового моніторингу, наразі основні продажі лохини садівники ведуть по 220-380 грн/кг, тоді як на минулому тижні вони були не згодні відвантажувати ягоду дешевше, ніж по 300 грн/кг.

Як пояснюють експерти, падіння цін викликано збільшенням пропозиції ягоди на ринку, оскільки фермери розпочали масові збори врожаю.

Крім того, на ринку присутня велика кількість відносно дешевих сезонних фруктів і ягід.

Втім, навіть після здешевлення, лохина в Україні коштує в середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2024-го. Аналітики це пов’язують зі зниженням урожайності лохини в господарствах нашої країни, яке було викликано аномальними погодними умовами в період дозрівання.

Фото 2 — В Україні обвалилися ціни на найдорожчу ягоду: скільки коштує кілограм

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.

Нагадаємо, в Україні також падають ціни на черешню. Через несприятливі погодні умови та значний відсоток некондиційної продукції виробники змушені швидко знижувати оптові ціни.

Автор:
Світлана Манько