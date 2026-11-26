Міністерство молоді і спорту України затвердило оновлені критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту.

Як пише Dilo, про це йдеться у наказі відомства №7125.

Згідно з документом, для прийняття рішення про визнання установи чи організації критично важливою достатньо її відповідності хоча б одному із затверджених критеріїв.

Хто підпадає під нові критерії

До переліку суб'єктів, які можуть підтвердити статус критично важливих, увійшли:

Національні спортивні федерації з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, які є членами міжнародних федерацій;

Національний олімпійський комітет України;

Національний комітет спорту інвалідів України;

державні підприємства та установи з сфери управління Мінмолодьспорту, що реалізують його основні функції;

бази та центри олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

підприємства, що обслуговують бази підготовки та здійснюють фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни та осіб з інвалідністю;

установи, до складу яких входять штатні збірні команди;

спортивні клуби з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, які беруть участь в офіційних чемпіонатах України, а також юридичні особи, яким делеговано права на організацію цих чемпіонатів.

Нагадаємо, 23 листопада Міністерство культури України затвердило нові критерії, за якими підприємства у сфері культури та інформації можуть отримати статус критично важливих.