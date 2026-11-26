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В Україні оновили критерії критичності для підприємств у сфері фізкультури і спорту
Міністерство молоді і спорту України затвердило оновлені критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту.
Як пише Dilo, про це йдеться у наказі відомства №7125.
Згідно з документом, для прийняття рішення про визнання установи чи організації критично важливою достатньо її відповідності хоча б одному із затверджених критеріїв.
Хто підпадає під нові критерії
До переліку суб'єктів, які можуть підтвердити статус критично важливих, увійшли:
- Національні спортивні федерації з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, які є членами міжнародних федерацій;
- Національний олімпійський комітет України;
- Національний комітет спорту інвалідів України;
- державні підприємства та установи з сфери управління Мінмолодьспорту, що реалізують його основні функції;
- бази та центри олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
- підприємства, що обслуговують бази підготовки та здійснюють фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни та осіб з інвалідністю;
- установи, до складу яких входять штатні збірні команди;
- спортивні клуби з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, які беруть участь в офіційних чемпіонатах України, а також юридичні особи, яким делеговано права на організацію цих чемпіонатів.
Нагадаємо, 23 листопада Міністерство культури України затвердило нові критерії, за якими підприємства у сфері культури та інформації можуть отримати статус критично важливих.