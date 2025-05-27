В Україні падають ціни на автогаз: що відбувається на ринку пального

Після майже місячної паузи преміальні мережі АЗС почали знижувати ціни на скраплений газ (LPG), стимулюючи подальші цінові коригування на ринку. Основною причиною здешевлення стало значне надходження дешевого імпорту, що призвело до падіння гуртових цін.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє профільне видання enkorr.

Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Попри значне падіння гуртових цін, роздрібні ціни на стелах знизилися не так суттєво – в середньому на 32 коп./л за тиждень та на 43 коп./л з початку місяця. Це свідчить про те, що оператори АЗС трансформували більшу частину зниження гуртових цін у власну маржу. Станом на 26 травня, спред між гуртовою та роздрібною ціною склав 6,41 грн/л, що є найвищим показником з кінця червня 2024 року.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л. Максимально — на 1 грн/л — опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

Мережа "Авантаж 7", відома своїми низькими цінами, скинула ще 30 коп./л, пропонуючи автогаз по 32,65 грн/л.

У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), "БРСМ" у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л. Співвідношення цін на бензин і газ поки залишається у межах 64%. Експерти ринку прогнозують, що ціни на "світлі" нафтопродукти, особливо на дизельне пальне, та скраплений газ, мають подальший потенціал для зниження. Ймовірно, протягом тижня преміальні мережі зроблять черговий крок у зниженні цін на автогаз приблизно на 50 коп./л.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому — у квітні 2024 року таких переобладнань було 1754.