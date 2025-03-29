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В Україні падають ціни на тепличні помідори: скільки просять за кілограм
На цьому тижні попит на тепличні помідори в Україні різко знизився, що змусило продавців переглядати ціни у бік зменшення.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Торгівля в цьому сегменті розчаровує українських трейдерів: великі роздрібні мережі купують томати невеликими партіями, а загальний рівень попиту залишається низьким.
Скільки коштують помідори
Ключовим чинником, що тисне на ціни, стало збільшення поставок турецьких помідорів. Наразі імпортні томати з Туреччини продаються за 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), що на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Загалом порівняно з кінцем березня 2024 року помідори в Україні подешевшали в середньому на 12%.
Експерти не виключають подальшого здешевлення томатів. Постачання залишаються стабільними, а темпи продажу не відповідають очікуванням ринку. Якщо ситуація не зміниться, то ціни можуть впасти ще більше.
Додамо, що в середині березня вартість тепличних помідорів коливалася в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що вже на 22% вище, ніж у цей же період минулого року.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.